Scuole chiuse domani a Castelvetrano. Confermata la DAD. Emessa l'Ordinanza con specifica numerazione

del 2022-01-16

Con l'Ordinanza n. 1 del 16.01.2022 firmata oggi ( e notificata via pec ai Dirigenti Scolastici ed in quanto tale da considerrsi valida ai fini di legge ) il Sindaco Enzo Alfano ufficializza la chiusura delle scuole e la DAD a Castelvetrano. Nel pomeriggio di oggi i dirigenti scolastici avevano annunciato il rifiuto a tenere le scuole chiuse domani mattina alle 8.30 in assenza di un documento ufficialmente firmato e protocollato.

Alfano, da parte sua, aveva annunciato la chiusura delle scuole dopo il parere positivo dell'Asp di Trapani ma, considerata la giornata festiva di oggi, non aveva ufficializzato e formalizzato la decisione relativa alla chiusura.

In extremis, questa sera il Sindaco Alfano ha inviato agli organi l'Ordinanza che mette un punto sulla questione che ha creato non poca confusione.