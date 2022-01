"Questa Città sta morendo e noi castelvetranesi abbiamo perso". Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2022-01-17

Pubblichiamo una lettera, giunta in Redazione da parte di un lettore Antonino Sinacori, che esprime il suo punto di vista sulla situazione attuale di Castelvetrano.

"Questa Città sta morendo. Mi correggo, è morta. Sono finiti i romanticoni come noi che abbiamo deciso di credere nella ripresa del territorio e crearci una famiglia nel posto che ci appartiene e amiamo. Qui il degrado avanza giorno dopo giorno.

È una discesa irreversibile da anni. Ho sperato che un giorno ci saremmo adeguati alle grandi realtà ma negli anni, da 15 anni a questa parte ho visto tutto sprofondare. Triscina, Selinunte, Castelvetrano…..tutto finito. Case abbattute, edifici decadenti transennati, strade chiuse al traffico da anni che sprofondano, piazzette smantellate dal legno marcio che sprofondano, mare inquinato come fogne a cielo aperto, porticciolo invaso da alghe come se un cancro impazzito divorasse tutto, edifici scolastici e le stesse scuole rimaste all’abbandono, impianti sportivi pessimi in decadenza senza prospettive per i giovani e bambini.

L’Ospedale più importante della Valle belicina lasciato diventare un mega pronto intervento, perché non possiamo più definirlo pronto soccorso.

Per non parlare della spazzatura, costi esagerati pagati forse dal 40% della popolazione. Quel 40% che forse sa fare la raccolta differenziata ma che non basta per smaltire quei cumuli di spazzatura creati dal restante 60%, che non solo non paga ma che se ne fotte di regole, leggi e buon senso civico.

E non mi venite a dire che c’è povertà o non c’è lavoro perché questo STATO LADRO, come viene definito dai più accattoni, ha distribuito e continua a distribuire soldi, bonus, redditi e chi più ne ha più ne metta. Adesso questi luminari si avvalgono del potere di contraddire la Scienza, la medicina ed i dottori che la rappresentano.

Ebbene nelle regioni più virtuose la scuola è iniziata giorno 7 Gennaio e vi assicuro che pure lì c’è il Covid. Ma noi no. Noi siamo diversi. Noi siamo attenti alla salute ed al futuro dei nostri figli e pertanto tutti a casa in sicurezza con ordinanze rilasciate la domenica notte, che rasentano il ridicolo.

Castelvetrano ha perso. Noi Castelvetranesi abbiamo perso e forse non c’è più tempo per pareggiare la partita".