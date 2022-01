Covid 19, in calo il numero dei positivi in provincia. Boom di guariti. Ecco la situazione aggiornata

del 2022-01-17

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 17 Gennaio 2022:

Totale attuali positivi 12232 (nell'ultimo aggiornameto di venerdì scorso erano 13593) così suddivisi:

Alcamo 998

Buseto Palizzolo 52

Calatafimi Segesta 184

Campobello di Mazara 418

Castellammare del Golfo 428

Castelvetrano 951

Custonaci 239

Erice 970

Favignana 96

Gibellina 89

Marsala 2146

Mazara del Vallo 1109

Paceco 418

Pantelleria 157

Partanna 299

Petrosino 126

Poggioreale 36

Salaparuta 63

Salemi 193

San Vito Lo Capo 178

Santa Ninfa 153

Trapani 2492

Valderice 419

Vita 18

Totale deceduti 477; Totale guariti: 26.001 (nell'ultimo aggiornamento di venerdì erano 22943);

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 7; Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 16; Ricoverati in degenza ordinaria: 97; Ricoverati in RSA e Covid Hotel 22.