Mancata approvazione del Dup, preoccupazione per i precari del Comune. Sindacati scrivono ad Alfano

del 2022-01-17

La mancata approvazione del Dup da parte del Consiglio Comunale e il conseguente commissariamento del Comune di Castelvetrano continua a fare discutere. Preoccupati anche i Sindacati per il futuro occupazionale e la stabilizzazione dei precari del Comune.

Con un documento congiunto a firma di Francesca Todaro (FP-CGIL), Rosario Genco (FP-CISL), Giorgio Macaddino (UIL-FPL) vengono espresse le preoccupazioni:

“Le scriventi, alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi in merito alla mancata approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio Comunale, ravvisano in tale circostanza, un inevitabile arresto delle già lente procedure di stabilizzazione del personale precario. Situazione già pesantemente compromessa dal dissesto finanziario in cui versa questa Amministrazione oltre che dal concorso bandito recentemente per gli assistenti sociali”.

In conclusione è stato chiesto un incontro con il Sindaco al fine di far chiarezza sulle soluzioni che l’Amministrazione intende adottare per la definitiva risoluzione dell’annosa questione.