Scuola: Siamo tornati in presenza, ma siamo sicuri sia la scelta migliore?

del 2022-01-19

Oggi 19 Gennaio il popolo studentesco di Castelvetrano ha fatto il suo rientro a scuola dopo quasi un mese dall’ultima volta. In questi giorni abbiamo seguito il susseguirsi delle loro proteste per la volontà di un rientro a scuola in sicurezza.

Dopo che il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha revocato la possibilità ai sindaci di inserire la DAD nella zona arancione gli studenti sono stati costretti al rientro a scuola nonostante la situazione non sia rosea, questa la loro denuncia:

“Siamo tornati a scuola, ma siamo sicuri sia la scelta migliore? Diverse classi continueranno con la modalità mista, ma siamo sicuri funzionerà? Oggi nelle classi abbiamo riscontrato moltissimi problemi, computer non funzionanti, connessione internet non funzionante, classi semi deserte con 5 persone in presenza e 15 a distanza, vicende surreali degne di un film di fantascienza.

Stamattina solo per collegarci e chiamare l’appello abbiamo impiegato un’ora. Il governo vuole le scuole aperte, ma in teoria dovrebbero anche anche saperle tenere aperte e metterci tutti nelle stesse condizioni. Non è sicuramente cosi che noi possiamo andare avanti.

Ringraziamo il sindaco per averci ascoltato sui reali problemi che impedivano il nostro rientro, ma adesso la patata bollente è in mano a qualcun altro e noi vorremmo sapere a chi rivolgerci per poter usufruire al meglio del nostro diritto allo studio”.

Christian Carrara