Castelvetrano. Oggi, la sen. Russo (M5S) in visita istituzionale al rifugio sanitario

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-21

Oggi, venerdì 21 gennaio, la città di Castelvetrano riceverà la visita istituzionale della senatrice del Movimento 5 stelle Loredana Russo, componente della commissione Istruzione pubblica e beni culturali, della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e di quella per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

L'incontro con la nostra amministrazione avverrà presso i locali del rifugio sanitario in via Errante vecchia alle 10. L'on. Russo visiterà la struttura, che si è aggiudicata un finanziamento di 500 mila euro, grazie ad un emendamento presentato dalla stessa senatrice in seno alla scorsa legge di bilancio. In particolare, l’emendamento di cui la Russo è prima firmataria, si rivolge ai comuni in dissesto finanziario, tra cui Castelvetrano, con misure per i nostri amici a quattro zampe.

"Il nostro Comune , in dissesto finanziario, ha notevoli difficoltà nel reperimento di fonti proprie di finanziamento.- dichiara il sindaco Enzo Alfano- Ricevere dal governo centrale un’ingente somma per migliorare le condizioni del rifugio per renderlo più accogliente ci riempie il cuore di gioia . Avremo modo di ringraziare l'on.Russo per l'attenzione nei nostri confronti e ne approfitteremo per confrontarci."