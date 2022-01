Protesta dei pescatori, Alfano: "Domani le barche potranno uscire dal porto"

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-19

In merito alla protesta dei pescatori di Selinunte, il sindaco Enzo Alfano si è subito attivato.

"A proposito del porto di Selinunte, stamattina ho sentito l’architetto Ricciardi dell’assessorato infrastrutture. - afferma il primo cittadino - Domattina una pala meccanica metterà le barche in condizione di uscire ed entrare. Inoltre, continueranno i lavori per liberare definitivamente della posidonia l’intero porto."

Stamattina, i pescatori hanno protestato a causa dell’impossibilità di uscire in mare con le loro imbarcazioni per la massiccia presenza delle alghe sul fondale. Questa amministrazione sta seguendo la vicenda.

La crisi del comparto pesca di Selinunte si ripercuote su economia e famiglie, che si sostentano in questo modo. Il grido di disperazione non resterà inascoltato e sarà messo in campo ogni strumento amministrativo possibile per venire in soccorso ai pescatori di Selinunte.