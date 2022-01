Santa Ninfa-Partanna: L'associazione «La combriccola del Blasco» elegge il nuovo direttivo

di: Redazione - del 2022-01-20

L'associazione di crapuloni «La combriccola del Blasco», dopo un anno in cui è stata costretta a fermarsi a causa del dilagare della pandemia, ha finalmente potuto rinnovarre i suoi organismi dirigenti. I soci si sono riuniti in un noto ristorante di Castelvetrano e, dopo un'ampia discussione, interrotta solo dalle portate di leccornie che i soci hanno trangugiato tra la presentazione delle mozioni congressuali e le relative votazioni, hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo, che durerà in carica tre anni.

Ad essere confermati nelle cariche di presidente e vicepresidente sono stati rispettivamente Michele Gullo e Rosario Pellicane. New entry invece per la carica di segretario, alla quale è risultato eletto il nuovo socio Luciano Pernice. Confermato anche il tesoriere: si tratta di Angelo Li Vigni, che ha presentato ai soci il bilancio di previsione annuale approvato all'unanimità. La cinquina del direttivo è chiusa da Vincenzo Di Stefano, consigliere delegato ai rapporti esterni.

L'ufficio di presidenza (Gullo e Pellicane) ha tracciato quindi le linee programmatiche dell'associazione per il prossimo triennio. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, la visita ad alcuni dei più rinomati ristoranti del territorio.

Ancora una volta, i componenti del sodalizio ci hanno tenuto a precisare che l'unico scopo statutario dell'associazione è la promozione della gozzoviglia in tutte le sue forme. I soci, infatti, si dichiarano apertamente contro qualunque forma di impegno culturale "alto". Il motto dell'associazione è, non a caso, «Primum vivere, deinde crapulari».

Nella foto, da sinistra, Michele Gullo (presidente dell'associazione), Angelo Li Vigni (tesoriere), Rosario Pellicane (vicepresidente), Luciano Pernice (segretario) e Vincenzo Di Stefano (consigliere).