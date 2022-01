Covid, torna a salire il numero dei positivi in provincia. Ecco i dati di oggi

di: Redazione - del 2022-01-20

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di oggi 20 Gennaio 2022:

Totale attuali positivi 13354 (ieri 12.835) così suddivisi:

Alcamo 1009, Buseto Palizzolo 53, Calatafimi Segesta 192, Campobello di Mazara 434, Castellammare del Golfo 475, Castelvetrano 972 (ieri 937), Custonaci 283, Erice 1066, Favignana 104, Gibellina 93, Marsala 2327, Mazara del Vallo 1334, Paceco 445, Pantelleria 171, Partanna 322 (ieri 304), Petrosino 133, Poggioreale 41, Salaparuta 63, Salemi 247 (ieri 240) , San Vito Lo Capo 192, Santa Ninfa 145 (ieri 141), Trapani 2782, Valderice 453, Vita 18.

Totale deceduti 482. Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 10; Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 16; Ricoverati in degenza ordinaria: 94; Ricoverati in RSA e Covid Hotel 25 (-2).