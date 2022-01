Selinunte, riprendono i lavori alla banchina

di: Redazione - del 2022-01-21

Sono ripresi i lavori alla banchina di terra da parte degli operai della Ditta Cedit srl di Agrigento, dopo che i pescatori di Marinella di Selinunte li avevano bloccati, chiedendo l’intervento immediato della ditta per liberare l’ingresso del porto dalla sabbia e dalla posidonia, che non consentivano più la navigazione delle barche.

Una protesta quella di ieri che ha avuto la solidarietà e l’impegno del Sindaco Alfano, che in una nota aveva rassicurato gli stessi pescatori che la priorità era stata data all’ingresso del porto, dopo che lo stesso primo cittadino aveva parlato con i vertici delle Regione siciliana con il responsabile Infrastrutture marittime e portuali Carmelo Ricciardi.

La ruspa con la benna si è portata intorno alle 10 in prossimità della punta del porto e ha cominciato ad asportare la sabbia poi conferita nell’ampio spazio che occupa buona parte dello specchio d’acqua pieno di posidonia portata dalla mareggiate.

Sul posto, ieri mattina, anche i Carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte,che hanno presenziato per evitare eventuali disordini dopo i momenti di tensione di mercoledì mattina quando è partita la protesta dei pescatori che hanno impedito, senza creare disordini, alla ditta di lavorare sulla banchina di terra.

Purtroppo i lavori finanziati per circa 500.000 euro dal Patto per il Sud sono andati a rilento anche per dei lavori non previsti e per i quali pare ci sia stata una perizia di variante in corso d’opera. Il vero problema di baget riguarda il dragaggio dei fondali, che se alla consegna dei lavori nell’agosto del 2020, potevano avere un costo, adesso che la presenza di posidonia (rifiuto speciale) da smaltire in apposito sito, è raddoppiata, ha fatto lievitare i costi quando i lavori dovranno essere consegnati.

I pescatori pur non particolarmente soddisfatti per un lavoro che è sicuramente parziale e temporaneo tirano un mezzo sospiro di sollievo perchè adesso non rischiano di restare insabbiati con le loro imbarcazioni e possono, come si dice in gergo, "portare il pane“ alle loro famiglie.