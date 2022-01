Da domani in pagamento le pensioni di Febbraio. Dal 1 Febbraio green pass obbligatorio per entrare in ufficio postale

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-25

Da domani presso gli uffici postali sono in pagamento anticipato le pensioni di Febbraio:

26 Gennaio dalla A alla B

27 Gennaio dalla C alla D

28 Gennaio dalla E alla K

29 Gennaio dalla L alla O

31 Gennaio dalla P alla R

Il primo Febbraio saranno in pagamento le pensioni dalla lettera S alla Z ma, per entrare in ufficio postale, sarà obbligatorio possedere il green pass.

Per il ritiro in contanti agli sportelli deve essere rispettato il calendario.