Servizio coordinato di controllo dei Carabinieri: 2 denunciati a Salemi e uno a Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-25

Durante i servizi del fine settimana, eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, volti al controllo della circolazione stradale, dello spaccio di sostanze stupefacenti e di verifica e rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione da Covid – 19 sono state denunciate tre persone.

Un 41enne di Salemi è stato denunciato poiché sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica accertato con etilometro in dotazione, un 28enne salemitano invece trovato alla guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio, mentre un tunisino 50enne, pregiudicato per reati di competenza ordinaria, in atto sottoposto al DASPO è stato sorpreso a svolgere attività non autorizzata di posteggiatore all’interno di un piazzale a Mazara del Vallo.

Nel corso della medesima attività sono stati segnalati alla locale Prefettura 5 soggetti, tutti gravati da precedenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish).

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Comunictao stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.