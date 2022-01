Al comune di Campobello 60mila euro per la manutenzione di strade e marciapiedi

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-25

Il Comune di Campobello riceverà un finanziamento di 60mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

Il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 14 gennaio scorso, ha infatti assegnato ai comuni un contributo in relazione al numero di abitanti, attribuendo, per il 2022, agli enti locali con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti la somma di 60mila euro ciascuno.

Il contributo che il Comune di Campobello riceverà per l'anno 2023 sarà invece la metà del contributo assegnato per l’anno 2022, quindi pari a 30mila euro.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione redigerà, dunque, un piano d’intervento per il rifacimento delle strade e dei marciapiedi, che in via prioritaria necessitano di manutenzione, avviando l’iter per l’appalto della prima tranche di lavori, che dovranno iniziare entro il 30 luglio del 2022.