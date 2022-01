Incidente nei pressi della galleria di Segesta. Sul posto l'Anas e la Polstrada

del 2022-01-25

Incidente nei pressi della galleria di Segesta, lungo l’autostrada A29 direzione “Alcamo-Trapani", dove si stanno svolgendo dei lavori di ammodernamento che stanno interessando la seconda canna della galleria in direzione Alcamo.

A causa dei lavori è stato istituito il doppio senso di circolazione nella galleria ed è proprio nel cambio di carreggiata che un uomo, per cause da accertare, ha sbagliato l’imbocco andando a sbattere contro un attenuatore in metallo amovibile.

Il conducente ha abbandonato la sua Seat Ibiza e si sarebbe fatto dare un passaggio da qualcuno.

Sul posto personale dell’Anas e la Polstrada di Trapani che stanno svolgendo le opportune indagini per risalire al proprietario dell’auto.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13,30.