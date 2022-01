“La politica italiana tra confusione, litigi e quel cambiamento mai arrivato”. Lettera aperta alla Redazione

di: Rosalia Ventimiglia - del 2022-01-24

Servirà la sfera di cristallo per capire cosa succederà alla politica italiana e siciliana in particolare? Forse sì. È grave che in un periodo come quello che stiamo attraversando i partiti diano ai cittadini il massimo del pressapochismo. Tutti contro tutti. Poche idee e anche confuse. Tanto odio e poca sostanza.

L'elezione del prossimo presidente della Repubblica è la prova evidente dello stato di crisi della politica attuale. La fine ormai inevitabile del populismo, lascia la politica in macerie. Lascia anche tanti problemi irrisolti.

Chi ha usato l'odio e il giustizialismo per farsi spazio è stato colpito dalle stesse armi. Oggi appare tutto confuso. Da Roma a Palermo e per finire a Castelvetrano, la politica appare sempre più lontana dai bisogni della gente.

Il dibattito politico che insiste, erroneamente, solo sui social, manca di idee e di soluzioni rimanendo ricco solo di accuse e liti per possibili poltrone. Toni da cortile che non aiutano nessuno.

La crisi della politica è diventata devastante anche per la mancanza di leadership . Figure di spessore come Aldo Moro, Sandro Pertini e Berlinguer vedendo simili teatrini si staranno rivoltando nelle loro tombe.

È necessario recuperare gli insegnamenti di alta democrazia dei nostri padri costituzionalisti. Basta con la politica dell'odio e della sterile supponenza. Stop alla politica che sa solo accusare e non riesce a dare soluzioni. La gente è stanca, piena d' incertezza. I giovani disorientati, senza prospettive, soprattutto in Sicilia e la politica cosa fa? Litiga e genera solo guerriglia verbale. Così non si può continuare.

Chi credeva nel cambiamento ha puntato tutto sui grillini. Risultato? Disastro totale. E senza puntare il dito, come ama fare qualcuno, a livello personale, è necessario sapersi assumere le responsabilità del caso. Basta con i piagnistei. La politica deve interessare tutti ma non tutti possono ambire a farla nelle sedi istituzionali.

Piaccia o no , il consenso rende forte la Democrazia ma la competenza la completa. La stagione delle accuse facili e del fango hanno portato solo rovina. Si cambi rotta. Si torni alla politica del fare e degli ideali.

Riflessioni ad alta voce di Rosalia Ventimiglia.