Manutenzione straordinaria delle strade comunali. Da Roma 125 Mila Euro per Castelvetrano e oltre 60 Mila per 2023

del 2022-01-24

E ' stato firmato il Decreto Ministero Interno 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.

Gli enti beneficiari riceveranno l'80 per cento del contributo assegnato previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori ed il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. I Comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023.