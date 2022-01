Torna oggi percorribile la sp Salemi-Trapani. Venuti: "Interlocuzione costante con la ex Provincia"

di: Redazione - del 2022-01-26

Il Sindaco Venuti, con un messaggio sui social ha comunicato la riapertura al traffico della SP che collega Salemi a Trapani.

Queste le sue parole: "Da oggi, mercoledì 26 gennaio, tornerà percorribile la strada provinciale che collega Salemi a Trapani. Abbiamo avuto una interlocuzione costante in queste settimane con la ex Provincia, che ringrazio per l'interesse dimostrato verso il problema, e così il cantiere avviato nelle scorse settimane ha permesso di ripristinare il transito".