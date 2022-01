Lo storico Enzo Napoli parla dell'affresco trovato nella chiesa di San Domenico

di: Enzo Napoli - del 2022-01-27

Nel 2021, grazie all’attenzione dell’arciprete don Giuseppe Undari ed alla munificenza di una benefattrice, sono stati effettuati lavori di restauro e conservazione nella cappella del Crocifisso della chiesa di San Domenico. Si tratta della prima cappella entrando a destra, allocata nel vano ricavato sotto il campanile.

Tale cappella, già esistente nel 1576 era pertinente alla famiglia Lombardo ed avrà subito ristrutturazioni nella metà del 600. È ricca di stucchi ed affreschi con immagini collegate alla figura di Cristo. Inoltre vi sono rappresentati quattro santi domenicani particolarmente votati all’adorazione del Crocifisso.

Il restauro ha riguardato, in due momenti diversi, il Crocifisso e l’altare e sono stati eseguiti da Angela e Michele Sottile della Poliarte Centro Restauri di Castelbuono.

Il Crocifisso non è in legno, come si credeva fino a poco tempo fa, ma è probabilmente in mistura o in cartapesta. Noi crediamo sia in mistura e considerando le forme arcaiche del corpo di Cristo, lo datiamo al XVI secolo, data del resto compatibile con quella di fondazione della cappella.

L’altare, che era ricoperto da una struttura in legno, nella parte anteriore nascondeva un bellissimo affresco, venuto alla luce casualmente. L’affresco era racchiuso da due angeli affrontanti a bassorilievo posti alle due estremità. Nel centro, in un ovale, circondato da cartocci, vi è rappresentata una scena del compianto di Cristo.

Si nota la drammatica scena di Cristo deposto su un lenzuolo con a destra la Madre che gli regge il capo, nel centro la Maddalena che regge un braccio e a sinistra una Maria (o Giovanni) che si asciuga le lacrime. Alla scena è sovrapposto un mascherone centrale.

Il fatto che l’affresco sia venuto alla luce accidentalmente non deve sorprendere perché anche l’Altare Maggiore, ricoperto da involucro ligneo, nasconde un grande affresco che attualmente non è visibile.

Sembra che non vi siano raffigurate figure umane pertinenti al Vangelo od alla Bibbia; nel centro vi si trova, probabilmente, un grande ostensorio con ai lati due piccoli angeli. Anche l’altare della Cappella del Rosario potrebbe nascondere un affresco.