Assegnato all'ASD Aurora il campo alternativo. Foscari: "Presto bandi per altre strutture"

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-27

È stata aggiudicata la gara per la concessione del campo di calcio alternativo "Franco Lombardo" e i locali di pertinenza dall'A.S.D. Polisportiva Aurora, per 6mila euro all'anno. L'aggiudicazione rispetta i propositi dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano, che circa un mese fa aveva indetto il relativo bando per la concessione della struttura per 7 anni.

"L'amministrazione ha voluto coinvolgere il tessuto associativo sportivo locale che ha risposto con prontezza. - dichiara il vice sindaco Filippo Foscari, che ha delega allo sport - E' fondamentale lavorare insieme e creare sinergie. E avere ricevuto risposta da ben 2 associazioni sportive è il segno tangibile che Castelvetrano è pronta a venire fuori da questi anni bui, partendo anche dallo sport. Per questo, rendo noto che presto saranno pubblicati ulteriori bandi per assegnare altri locali sportivi".

"È un grande risultato aver assegnato questo campo di calcio, che viene così messo a disposizione della collettività. Sono sicuro che l'ASD Aurora ne farà tesoro per tutta la comunità. - afferma il sindaco Enzo Alfano -Questa amministrazione punta ai giovani e alla promozione delle attività sportive. È innegabile il valore intrinseco dello sport nella formazione dei più piccoli e per il benessere di tutte le fasce di età."