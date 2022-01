Covid 19, salgono a 1138 gli attuali positivi a Castelvetrano. Ecco i dati aggiornati in provincia

del 2022-01-27

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di oggi 27 Gennaio 2022:

Totale attuali positivi 13810 (ieri 13385) così suddivisi:

Alcamo 1104; Buseto Palizzolo 30; Calatafimi-Segesta 225; Campobello di Mazara 479; Castellammare del Golfo 547, Castelvetrano 1138 (ieri 1106); Custonaci 262; Erice 882; Favignana 71; Gibellina 128; Marsala 2702; Mazara del Vallo 1559; Misiliscemi 193; Paceco 389; Pantelleria 183; Partanna 367; Petrosino 158; Poggioreale 49; Salaparuta 62; Salemi 324; San Vito Lo Capo 189; Santa Ninfa 168; Trapani 2144; Valderice 437; Vita 20.

Totale deceduti: 516 (+3); totale guariti: 29.347 (ieri 29340);

Ricoverati in terapia intensiva: 3 (/); Ricoverati in terapia semi-intensiva 16 (+2); Ricoverati in degenza ordinaria: 85 (-8); Ricoverati in RSA e Covid Hotel 24 (/).