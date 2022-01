Aggressione all’ospedale di Castelvetrano, Alfano: "Ampia solidarietà ai medici e a tutto il personale del pronto soccorso"

del 2022-01-27

In foto: Alfano (ph. Gianni Polizzi)

Come vi abbiamo raccontato ieri, un giovane in forte stato di alterazione psicofisica, dovuta probabilmente all’abuso di alcol, ha aggredito un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano mettendo anche a soqquadro i locali medici.

"Esprimo la più ampia solidarietà ai medici e a tutto il personale del pronto soccorso per l'increscioso e, purtroppo, non isolato episodio ingiustificato e violento, ha dichiarato il Sindaco Alfano.

Esplicano con impegno diuturno la loro attività professionale in favore di un vastissimo territorio in un momento difficilissimo, con una pandemia che non smette di assediarci. A tutti loro va il più vivo apprezzamento e ringraziamento".

Piena condanna all'aggressione arriva anche dal presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trapani, Vito Barraco,

“Nulla può giustificare un atto di violenza, soprattutto se questa violenza è rivolta contro chi ogni giorno spende la propria vita per tutelare la salute dei cittadini.

Stiamo vivendo un momento difficile e complesso – ha continuato il presidente Barraco – costantemente sotto attacco di un nemico invisibile e letale, il Covid -19, che vede noi medici perennemente in prima linea. Alla dirigenza medica e al personale sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” esprimo a nome mio e dell’intero Ordine che rappresento, piena vicinanza e solidarietà”.