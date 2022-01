Castelvetrano, due cani intrappolati in una pericolosa cava. Salvati dai Vigili del Fuoco

del 2022-01-27

Due cani sono rimasti intrappolati all’interno di una profonda cava che si trova nel quartiere Belvedere.

La cava, che è anche piena di rifiuti di ogni tipo, non è recintata a dovere e si può accedere facilmente alla stessa con il rischio di cadere giù per diverse decine di metri.

I due meticci al momento si trovano in buone condizioni e sono accovacciati lungo il costone ma non riescono più a risalire. Per questo sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco e una squadra speciale (il nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale) proveniente da Trapani è in arrivo. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano e la Polizia Municipale

E’ necessario intervenire al più presto per mettere in sicurezza la cava e renderla inaccessibile.

Aggiornamento:

I due cani sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco che si sono calati con delle funi all'interno della cava per recuperare gli animali che erano rimasti intrappolati.