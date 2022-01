Dalla Libia con il barcone alla maglia rossonera, l’amore di una famiglia castelvetranese. Storia di Abdu Ceesay

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-26

"Siamo stati chiusi in una casa molto piccola con tantissime persone ed abbiamo dormito abbracciati per occupare poco spazio". Queste sono parole tratte da un tema in italiano di un ragazzo del Gambia, nato nel 2000, dal titolo "L'Amicizia è un valore fondamentale spesso sottovalutato descrivi la tua esperienza di amicizia".

Ad onor del vero di esperienze di vita, anche crude e forti, il ragazzo del Gambia già ne aveva parecchie da raccontare, lui si chiama Abdu Ceesay ed il sorriso non l'ha perso mai. Quando ha avuto l’opportunità di esprimere cosa fosse l’amicizia non ha avuto dubbi nel narrare la condivisione di sofferenza con un ragazzo coetaneo con il quale è legato dalle stesse vicissitudini di vita.

La forza ed il coraggio non sono mai mancati o meglio non se l'è fatti mai mancare il giovane Abdu che dopo aver viaggiato fino alla Libia è riuscito a raggiungere le coste siciliane con il "barcone" della speranza in località Pozzallo. Da lì diversi trasferimenti prima di giungere in provincia di Trapani, Partanna prima e Castelvetrano poi.

La storia di Abdu Ceesay è comune a tanti altri giovani provenienti dall'Africa. Sul cammino lungo e tortuoso del giovane gambiano si è distinta con intensità la volontà di mettersi a studiare e attraverso gli studi cercare di costruirsi un futuro lavorativo. Abdu nella tempesta ha trovato degli appigli, un supporto formativo della Scuola d'istruzione e formazione Futura di Castelvetrano ed una famiglia castelvetranese che gli ha dato un grande aiuto.

Oggi Ceesay Abdu è anche un calciatore della Folgore, il suo sorriso e la sua voglia rappresentano la vera speranza. Il mondo del calcio combatte con frequenza la lotta contro ogni discriminazione razziale e la nostra società, nel suo piccolo, vuole con forza rappresentare un'opportunità, lo sport del resto è un ottimo veicolo di integrazione e di valorizzazione di risorse umane.

Dal racconto del ragazzo risaltano con enorme evidenza la sofferenza, le avversità, le illusioni ma anche sogni e speranze e proprio per tutte queste ragioni, non possiamo fare altro che urlare: Grazie Abdu!

Ufficio Stampa Folgore