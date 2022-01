Covid 19, ecco la situazione aggiornata in provincia

del 2022-01-26

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 26 Gennaio 2022:

Totale attuali positivi 13385 (ieri 13667) così suddivisi:

Alcamo 1093

Buseto Palizzolo 29

Calatafimi Segesta 222

Campobello di Mazara 470

Castellammare del Golfo 533

Castelvetrano 1106 (ieri 1128)

Custonaci 258

Erice 852

Favignana 71

Gibellina 117

Marsala 2617

Mazara del Vallo 1517

Misiliscemi 193

Paceco 377

Pantelleria 176

Partanna 361

Petrosino 153

Poggioreale 48

Salaparuta 60

Salemi 313

San Vito Lo Capo 185

Santa Ninfa 163

Trapani 2025

Valderice 427

Vita 19

Totale deceduti 513 (+11); Totale guariti: 29340 (ieri 28629);

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 3 (-1); Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 14 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 93 (-4); Ricoverati in RSA e Covid Hotel 24 (+2).