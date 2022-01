Lavori di pulizia straordinaria della piazza di legno a Marinella ad opera della Sager

di: Redazione - del 2022-01-27

Al via i lavori della pulizia straordinaria della parte sottomessa della piazza di legno a Marinella di Selinunte. Probabilmente saranno necessari lavori di sostituzione di parecchie travi portanti non previsti. Preoccupazione dei commercianti della zona, soprattutto di quelli che avevano installato i gazebi per le loro attività fino alla scorsa estate.

Sono gli operai della Sager, sotto le direttive dell’ingegnere Luciano Babos, con tutte le precauzioni del caso, da giorni al lavoro per bonificare l’area di circa 800 mq piena di bottiglie, pezzi di legno, cassette di plastica e polisterolo. Sono già arrivare in ditta alcune tonnellate di questo materiale che inizialmente viene sistemato sopra una provvisoria pedana in legno per poi essere differenziato.

Un lavoro difficoltoso che viene svolto in condizioni difficili,anche per la presenza di moti topi, che lì, avevano da anni trovato il loro habitat naturale.

Erroneamente si era pensato all’inizio dei lavori, ma sono quelli propedeutici ai successivi. Purtroppo non basterà una semplice pavimentazione ex novo perché buona parte e della griglia portante e dei pilastri è assolutamente da sostituire. Quest’ultimi, soprattutto nella parte prospicente il mare, si sono talmente assottigliati a causa delle maree che non è assolutamente pensabile di potere collocare gazebi se prima non si mette la struttura in sicurezza, visto che la parte est in prossimità della scaletta che porta sulla spiaggia ha ceduto anche per il nubifragio dello scorso novembre, contribuendo all’indebolimento della stessa piazza di legno.

L’assessore Nino Siculiana assieme al direttore dei lavori l’architetto Enzo Barresi, stanno seguendo gli operai al lavoro. Lo stesso assessore aggiunge: "Se prima non liberavamo la parte sottostante la piazza, in parte incassonata nel cemento dello scivolo, non potevamo avere contezza del lavoro che si doveva effettuare. Sicuramente non lasceremo nulla d’intentato per restituire alla collettività e ai commercianti la piazza,che ha cambiato in positivo il volto della borgata”.

I lavori della messa in opera del nuovo materiale ligneo per circa 63.000 euro arrivano grazie al co- finanziamento con i fondi del Flag Gac il Sole e l’Azzurro gtra Selinunte, Sciacca e Viagata.

L’area da riqualificare attualmente non prevede la parte laterale ovest inibita al percorso, che presenta parecchie criticità e per questo l’Amministrazione ha detto che il Sindaco si sta muovendo per ottenere finanziamenti.

La piazza di legno è stata inaugurata il 23 luglio del 2010. Ma entro l’estate sarà pronta?