Domenica prossima al Paolo Marino la Folgore affronterà il Kamarat

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-28

Domenica 30 gennaio 2022, con inizio alle ore 15, al Paolo Marino di Castelvetrano la Folgore affronterà il Kamarat per la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione girone A.

42 giorni dall'ultima gara disputata, che permise ai rossoneri di chiudere il girone di andata con una grande vittoria per 4-0 sul forte Gangi, l'undici di Totò Brucculeri è pronto all'esordio in questo nuovo anno. Nonostante lo stop imposto dalla LND Sicilia per via dell'emergenza Covid, la squadra ha mostrato grande voglia e sacrificio durante le sedute di allenamento agli ordini del tecnico.

Società e squadra compatte per dimostrare il valore di un progetto nato solo pochi mesi fa e che dovrebbe dare i frutti di una programmazione non facile per le tante criticità incontrate dalla neonata dirigenza presieduta dal presidente, avvocato Giuseppe Indelicato.

Nel corso della finestra di mercato di dicembre l'area tecnica societaria, avvalendosi della grande esperienza di dirigenti come Pasquale Romano, direttore generale, Gianni Messana, direttore sportivo, grande conoscitore del mondo del calcio dilettantistico e di Felice Scaglione, nel ruolo di team manager, ha cercato di rafforzare l'organico a disposizione del tecnico Totò Brucculeri acquisendo le prestazioni sportive del forte attaccante Roberto Cortese e del centrocampista gambiano, Abdu Ceesay.

Il club rossonero lancia un accorato appello agli sportivi di questa città affinchè possano tornare numerosi allo stadio Paolo Marino a partire da domenica 30 gennaio.