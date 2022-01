Dal 1 febbraio green pass base obbligatorio accedere negli uffici postali. Previste sanzioni per i trasgressori

del 2022-01-31

Dal primo Febbraio i clienti che dovranno accedere negli uffici postali dovranno obbligatoriamente possedere il Green Pass Base, si rischiano le sanzioni previste dal Governo sul mancato rispetto delle misure di prevenzione anti Covid19.

In particolare, per tutti gli Uffici Postali dotati del totem eliminacode, la verifica del possesso di regolare Green Pass sarà effettuata, all’ingresso, attraverso i Gestori Attese che, pertanto, non consentiranno di prenotare il servizio ai clienti che ne risultino sprovvisti ( non verrà erogato il ticket).

Per i restanti Uffici Postali, di piccole dimensioni, l'operatore dovrà verificare il possesso della Certificazione Verde Base da parte della clientela per qualunque operazione.

In presenza di situazioni ambientali, caratterizzate da maggiori criticità, sarà rafforzata la collaborazione con le forze dell’ordine ed ampliato il presidio anche attraverso il ricorso alla vigilanza privata.