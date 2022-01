Questione precari Comune Castelvetrano. Tra concorso e aumento esuberi. Il CSA scrive ad Alfano e Musumeci

di: Redazione - del 2022-01-31

C’è agitazione a Castelvetrano per quella che è ancora una questione annosa e irrisolta relativa alla stabilizzazione dei precari del Comune. Il Coordinamento provinciale di Trapani del CSA regioni e autonomie locali nella persona di Paolo Pagoto ha indetto una dichiarazione di agitazione sindacale propedeutica ad un eventuale sciopero.

Il Sindacato, al fine di avere sempre più certezze in ordine al percorso di stabilizzazione del personale contrattista ha predisposto una nota che ha inviato al Sindaco di Castelvetrano al Consiglio Comunale, al Presidente della Regione Musumeci, al Presidente dell’Assemblea siciliana Gianfranco Miccichè e all’Onorevole Pellegrino.

Di seguito il contenuto della nota:

Oggetto: Dichiarazione Stato di Agitazione Sindacale propedeutica alla proclamazione di eventuale sciopero – Procedura di raffreddamento – Richiesta d’incontro sul Tavolo della Prefettura.

In data 25.01.2022, alle ore 16.00 circa, in Castelvetrano, nella stanza del Sindaco, si è tenuta una riunione sindacale, a seguito di richiesta d’incontro dalla Scrivente inoltrata in data 17.01.2022 (che si allega), avente ad oggetto la stabilizzazione del personale contrattista (precario) dell’Ente, anche alla luce della non approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale (come da rassegna stampa che pure si allega). Così come da richiesta d’incontro, la scrivente O.S. ha posto alla Parte Datoriale i seguenti quesiti:

- a che punto si trova il processo di stabilizzazione;

-con quali criteri, previsti dalla legge, si vuole procedere in tale direzione;

- il numero esatto degli eventuali esuberi in considerazione di potenziali ulteriori pensionamenti e/o mobilità di personale;

- quali sono le strategie dell’attuale A.C. per risolvere e/o quanto meno mitigare il problema degli esuberi.

Per il primo quesito si è capito che le procedure di stabilizzazione ancora non sono iniziate, perché nulla ancora è stato inviato alla CONFSEL, né piano assunzionale né strumenti finanziari, perchè ancora non approvati.

Per i criteri, con disallineamento rispetto a tutti gli altri Comuni della Provincia di Trapani e recentemente del L.C.C. di Trapani e soprattutto della normativa regionale, già passata al vaglio e dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale, verrebbero previste prove concorsuali.

Per quanto concerne il numero degli esuberi questo è enormemente lievitato, ben 46 unità, sia per i ritardi e gli errori dell’anno scorso addebitabili esclusivamente all’A.C., sia per l’indizione e lo svolgimento del concorso di assistente sociale che toglie ulteriori posti alla stabilizzazione del personale precario ed aumenta il numero delle unità lavorative in esubero.

Infine per quanto concerne il problema della riduzione degli esuberi stessi, la Controparte Datoriale ha dimostrato di non avere una soluzione puntuale al problema ma di affidarsi ad un intervento normativo della Regione.

Per le ragioni sopra esposte la scrivente O.S., nell’interesse di tutti i lavoratori contrattisti del Comune di Castelvetrano, considera le risposte fornite dal Sindaco e dai suoi collaboratori presenti alla riunione del tutto insoddisfacenti.

Pertanto la scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione sindacale propedeutico alla proclamazione di eventuale sciopero e chiede a S.E. il Prefetto di Trapani di essere convocata in procedura di raffreddamento, così come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre chiede all’On. Stefano Pellegrino nella qualità di P/te della I Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, che legge per conoscenza, di essere convocata in audizione.

Infine chiede al P/te del Consiglio Comunale di convocare una seduta del Consiglio Comunale Aperta ai Parlamentari, alle OO.SS. ed ai componenti della RSU eletta quali rappresentanti dei lavoratori.