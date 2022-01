CVetrano, Rotary club realizza il progetto "Questione di cuore"

di: Redazione - del 2022-01-31

Riportiamo di seguito un comunicato del Rotary Club di Castelvetrano in merito al progetto "Questione di cuore".

Tra le cinque azioni del Rotary, c'è l'azione di pubblico interesse che incoraggia ogni rotariano a trovare modi per migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui si vive e ad agire a beneficio del pubblico interesse.

Oggi, cercando con umiltà di venire incontro alle persone con particolari disagi, il Rotary Club di Castelvetrano ha realizzato il progetto della commissione distrettuale "Questione di cuore", presieduta dal dottore Fabio Triolo. Abbiamo effettuato uno screening cardiovascolare nei settori deboli della nostra società su pazienti residenti nei comuni viciniori.

Un ringraziamento va al nostro socio Mario Iannone per averci ospitato nel centro dialisi DIAVERUM. Un grazie per la fattiva collaborazione che ha permesso l'ottima riuscita dell'ennesima attività di servizio del nostro Club, alla dottoressa Antonella Barresi e ai nostri soci dottori Franco Cirrincione e Vincenzo Agate.

Ma il buon proposito di servire la comunità non sarebbe stato possibile senza il lavoro svolto durante la giornata, dal presidente della commissione dottore Fabio Triolo, che incarnando il più nobile dei principi rotariani di servire la comunità, ha messo a nostra disposizione la sua professionalità di cardiologo al fine della realizzazione del progetto.

A Fabio va un sentito ed affettuoso ringraziamento a nome di tutto il R.C. Castelvetrano Valle del Belice.