Nota di chiarimento sull'avviso per la ricerca in forma gratuita di un portavoce del Sindaco e della Giunta

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-29

L’avviso pubblico per la ricerca in forma gratuita di un “portavoce del Sindaco e della Giunta” sta suscitando prese di posizione, da parte di alcuni giornalisti e di una parte del sindacato che li rappresenta, che richiamando il corretto principio che ogni lavoro va correttamente remunerato, non tengono conto di alcune considerazioni meritevoli di attenzione:

a) Il diritto di una comunità ad essere costantemente e correttamente informata in ordine alle attività del Sindaco e dell’Amministrazione tutta;

b) Il diritto/dovere dell’amministrazione di operare una comunicazione nella forma più semplice e chiara e quindi professionale, per arrivare a tutti i concittadini e non solo. E quest’ultimo punto certamente non viene assolto né dall’Albo Pretorio né da amministrazione Trasparente perché non è facilmente alla portata di tutti;

c) Il Comune di Castelvetrano è in dissesto finanziario e la normativa che ne disciplina le attività non consente di riconoscere indennità economiche per Esperti, Consulenti e Portavoce. Tutte figure indispensabili per un buon funzionamento comunale, attualmente ricoperte da professionisti, intellettuali, che prestano la loro pregevole opera gratuitamente.

E allorquando l’Amministrazione ne ha fatto richiesta tramite avviso pubblico, come nel caso di “Consulente per la comunicazione e promozione turistica”, le domande pervenute sono state superiori alle esigenze manifestate nell’avviso pubblico.

E’ quindi evidente il bisogno di fare un’esperienza ed un arricchimento professionale che per un periodo possa prevederne la gratuità.

Qual è l’interesse a fare il Portavoce del Sindaco Alfano e della sua Giunta in maniera gratuita?

Sicuramente quello di entrare in un’arena tra le più insidiose e stimolanti della Sicilia Occidentale, all’interno di una Città ricca di intellettuali, studiosi, politici, commentatori e cittadini attivi. Una città attenta alla vita politica e con la voglia di riscatto.

Chi ha la consapevolezza degli ambiti in cui dovrà operare, seppur per un limitato periodo gratuitamente, e tuttavia ne farà formale richiesta, dimostrerà immediatamente di avere carattere e le doti necessarie per un futuro professionale gratificante anche dal punto di vista economico.

Nella buona sintesi, scommetterà su se stesso.