Pandemia da Covid-19. I vaccini e le false informazioni da contrastare con le evidenze scientifiche. Intervista ad Alberto Firenze

di: Redazione - del 2022-01-29

Per l’appuntamento di oggi di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze. Si è parlato di vaccinazioni, del pericolo delle fake news e di tanto altro.

Questa la dichiarazione del Commissario Firenze: ”È una bufala che le persone vaccinate rischiano di più, anzi è vero il contrario. Siamo culturalmente sempre restii ad accettare il concetto di prevenzione primaria, ma la vaccinazione non è solo per noi ma anche per il prossimo.

È stato approvato ieri dall’EMA l’uso delle terapie monoclonali, vedremo come andrà nelle prossime settimane.

Molta gente ha paura perché non ha avuto le informazioni corrette, è stato tutto molto veloce e si è immaginato che la vaccinazione fosse qualcosa di negativo, in più la posizione di molti stati su Astrazeneca ha portato a pensare di essere più al sicuro non vaccinandosi. Bisogna far venire fuori i dati scientifici che sono l’unica certezza.

Nel 2021 abbiamo avuto un vaccino a distanza di meno di un anno dalla diffusione del virus e questo è un dato importante. Ci aspetta per il prossimo anno la necessità di continuare a vaccinarsi. Dobbiamo ancora di convivere con il virus e imporci di rispettare pochi e semplici comportamenti e speriamo che dopo l’estate tutto possa essere soltanto un ricordo.

L’esperienza pandemica sta dando input a chi opera nel sistema nazionale e spero che se ne possa trarre un vantaggio per migliorare il sistema sanitario. L’Italia sia con il governo Conte che con Draghi si è assunta molte responsabilità, potevamo tentare l’obbligo vaccinale, ma la politica forse non ha avuto il coraggio.

Credo nell’importanza della formazione e della cultura, bisognerebbe far capire ai medici che on credono nella vaccinazione quanti errori hanno fatto”.

Clicca sul video per seguire l’intera trasmissione.