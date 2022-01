Al Parco Archeologico si “incontrano” colture e culture. Intervista all’Ass. Scilla e al Direttore Agró

di: Redazione - del 2022-01-29

Colture e culture si incontrano al Parco Archeologico di Selinunte. Se ne è parlato durante un recente incontro avvenuto tra l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca medtiterranea della Regione Siciliana On. Tony Scilla e il Direttore del Parcheologico Bernardo Agró.

“Il suggestivo Parco archeologico di Selinunte, il più grande d'Europa, è un chiaro esempio di vera sostenibilità sociale ed economica”, ha dichiarato ai nostri microfoni l’On. Scilla, a pochi giorni dal suo sopralluogo all’acropoli. Ho trovato un laboratorio di idee che, una volta messe in rete, porteranno alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

Le attività di valorizzazione poste in essere dal direttore del parco, Bernardo Agrò, e dal suo staff, già condivise pienamente con l’assessore Samonà, hanno interessato anche la creazione di attraenti itinerari alternativi, come quello che riguarda il mio assessorato e che consente di mettere in sinergia cultura e colture”, prosegue l’assessore. “Il progetto ‘colture culturali’ di cui ho discusso con l’Arch. Agrò, prevede all’interno del parco, la coltivazione prima e la produzione subito dopo, di prodotti primari come antichi grani, oli e vini. Ciò consente al visitatore di fruire di nuovi percorsi di visita in uno scenario antico, costituito da architetture monumentali e archeologiche, perfettamente integrato con un paesaggio agrario originario, così come pure la possibilità di portarsi dietro il sapore dell’antico”, continua Scilla. “La sinergia tra patrimonio culturale e territori rappresenta una vera occasione di sviluppo socioeconomico a vantaggio della comunità. Un’opportunità incredibile per mettere in rete turismo, cultura e agricoltura, che si traduce nello sviluppo di progetti di qualità in grado di custodire e valorizzare il bene culturale, e quindi di creare nuove economie e posti di lavoro”, conclude Scilla.

Soddisfazione è stata espressa anche dallo stesso Agró il quale ha dichiarato: “ Le attività di valorizzazione attuate dal 2019 dalla nuova direzione del parco di Selinunte , Arch. Bernardo Agrò condivise pienamente dal presidente nello Musumeci e dall’assessore Samona ha interessato anche la creazione di altri e differenziati itinerari, le “colture culturali“, la coltivazione dei prodotti primari antichi grani, oli e vitigni. Ciò ha determinato la realizzazione di nuovi percorsi di visita in un paesaggio antico costituito sia dalle architetture monumentali e archeologiche inserite in un paesaggio agrario originario, dove i germoplasmi sono stati recuperati e hanno rideterminato il disegno della terra con i colori cangianti della natura e delle stagioni, così come gli antichi avevano fatto. I Visitatori potranno altresì avere la possibilità di portarsi dietro il prodotto di qualità (pasta, farine, olio) il sapore dell’antico, un progetto su cui si sta lavorando da mesi e che sarà presentato nei prossimi giorni”.