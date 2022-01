Santa Ninfa, via libera per il progetto “Ciclo-turistico” nel Belice

di: Mariano Pace - del 2022-01-30

Disco verde” da parte della giunta comunale di Santa Ninfa per l’adesione al progetto turistico”B’68:un modo sportivo di vedere il Belice”.A proporre l’interessante iniziativa è l’ASD FINESTRELLE BIKERS di Santa Ninfa, presieduta da Antonino Catalano.A collaborare anche l’Associazione podistica:”Bee.r.

In pratica, il progetto è inserito nell’ambito del circuito “Ciclo-turistico” che interessa sei comuni della Valle del Belice (Salemi,Santa Ninfa, Gibellina, Partanna, Salaparuta e Poggioreale).La finalità è quella di promuovere il rilancio turistico dei sei comuni del Belice. “ Con la nostra manifestazione-precisano gli organizzatori-intendiamo imprimere attraverso la pratica sportiva una risposta creativa e propositiva (e non commemorativa) al luogo senza immagine del dolore e della morte”.Il progetto in questione si snoderà lungo “trazzere, stradelle comunali, infrastrutture di interesse storico-culturale dei sei paesi del Belice.

Tra queste: la ferrovia a scartamento ridotto, la galleria di Rampinzeri,l’antica trasversale-sicula, Rocca delle Penne, il Grande Cretto di Burri,la via Francigena-mazarese.Inoltre si attraverseranno diversi siti naturalistici. Da Natura 2000 comprendente il complesso dei Monti di Santa Ninfa e Gibellina alla Grotta di Santa Ninfa con la Riserva Naturale. Poi ancora le aree demaniali “Sinapa e Finestrelle”, il Parco Eolico di Santa Ninfa (secondo Legambiente tra i 10 più belli d’Italia) dal quale sono visibili i due mari Tirreno e Mediterraneo.Ma soprattutto, il circuito “Ciclo-Turistico” intende rilanciare le aree di grande livello storico-culturale come: il Centro di Salemi ,con i quartieri ebraico e musulmano, Gibellina, con il suo Museo en plein air e la fondazione Orestiadi voluta dal compianto Ludovico Corrao,il Castello di Rampinzeri,il Santuario della Madonna della Libera di Partanna, i centri distrutti dal terremoto del gennaio 1968 di Salaparuta e Poggioreale. Si toccheranno anche numerose cantine vitivinicole,caseifici,bagli restaurati. La fruizione di queste aree scatterà in occasione di “eventi creati ad hoc”.

Per l’attuazione del progetto saranno impiegati quattro diversi strumenti: 5 e-bike, Totem segnalatori,un info-point a fini turistici, una Web-app.Gli interessati all’evento potranno attingere informazioni contattando:Antonino Catalano, referente per Finestrelle Bikers 348-3606762, Gaspare Spina, referente per Bee.r 347-8704102