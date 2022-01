La Folgore rifila tre reti al Kamarat. Cortese mattatore della gara

del 2022-01-30

La Folgore batte il Kamarat per tre reti ad una e si proietta nelle zone alte della classifica dopo un fermo di circa un mese. La squadra di casa, grazie alla doppietta del nuovo acquisto Cortese al 28’ e 45’ del primo tempo, conquista tre punti che fanno ben sperare per le prossime gare. Nella seconda parte della gara i folgorini hanno sempre mantenuto il pallino del gioco arrivando alla terza marcatura al minuto 29’ con un gol di forza di Peppe Rustico. Gli ospiti, ben messi in campo dall’ex Bellomo applaudito dai suoi ex tifosi, accorciano le distanze al 39’ con Albamonte.