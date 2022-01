CVetrano, Consiglieri dell' opposizione presentano mozione sul programma di interventi previsti dal PNRR Italia Domani

di: Redazione - del 2022-01-31

Riportiamo di seguito la mozione presentata dai Consiglieri comunali Viola, Di Bella, Abrignani, Curiale e Milazzo componenti della II Commissione Consiliare Permanente.

"Premesso che

Come noto,l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

Per l’attuazione dei suddetti obiettivi, il Governo Nazionale ha predisposto un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano si articola in sei Missioni che sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano è fortemente orientato all’inclusione di genere e al sostegno all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Considerato che

Il programma di interventi previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di competenza del Ministero dell’Istruzione alimenta “Futura - La scuola per l’Italia di domani”, cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali.

Grazie a un investimento complessivo pari a 17,59 miliardi, compresi i c.d. “progetti in essere”, la scuola ha l’occasione di poter svolgere davvero quel ruolo educativo strategico per la crescita del Paese. Quella che si vuole realizzare grazie al PNRR, con Futura, è una scuola che forma cittadine e cittadini consapevoli, in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed ecologica dell’Italia di domani.

Tutti gli avvisi pubblici sono facilmente consultabili dal sito internet https://pnrr.istruzione.it/avvisi. In data 02 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti AVVISI PUBBLICI:

1) Costruzione di nuove Scuole – Futura PNRR – AVVISO PUBBLICO PROT. 48048 Scadenza 08 febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/ Finalità: procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

2) Asili nido e scuole dell’infanzia – Futura PNRR -

AVVISO PUBBLICO PROT. 48047 Scadenza 28 febbraio 2022 AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/ Finalità: consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

3) Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola – Futura PNRR -

AVVISO PUBBLICO PROT. 48040 Scadenza 28 febbraio 2022 AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/ Finalità: favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali, attraverso la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole.

4) Mense – Futura PNRR -

AVVISO PUBBLICO PROT. 48038 Scadenza 28 febbraio 2022 AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/ Finalità: finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

Rilevato che

Nelle premesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si legge: “L’Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale.” Le finalità di cui ai suddetti avvisi pubblici trovano il favore dei componenti della II Commissione Consiliare Permanente, che già in diverse occasioni hanno avuto modo di lavorare sullo stato delle scuole pubbliche della Città; E’un’occasione per il nostro Ente comunale, attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli edifici scolastici della Città, a svolgere quel ruolo educativo strategico per la crescita del Paese, perchè è a scuola che studentesse e studenti, accompagnati nel costruire competenze e acquisire abilità, si preparano al futuro. Tanto premesso, considerato e rilevato, i sottoscritti Consiglieri comunali

PROPONGONO

di approvare la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo verso l’Amministrazione Comunale al fine di: Avviare con la massima celerità tutta quella attività amministrativa utile, necessaria ed opportuna per la partecipazione agli avvisi pubblici sopra specificatamente indicati in favore degliEnti Locali. Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta".