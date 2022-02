Situazione del depuratore di Selinunte, interrogazione di Obiettivo Città al Sindaco Alfano

del 2022-02-02

Le alluvioni dello scorso Novembre hanno lasciato il segno e le criticità del depuratore sono aumentate al punto che il sindaco Alfano si è preoccupato, oltre che a chiedere un intervento dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, di invitare la Ditta, che dal 2020 ha la gestione dell’impianto, agli accessi indispensabili. Lo smottamento della strada ha di fatto limitato l’accesso alla Pre Riserva. Il direttore della stessa Roberto Fiorentino aveva mostrato le sue preoccupazioni: ”Mi auguro che si intervenga al più presto per ripristinare la strada, prima che arrivino le vacanze pasquali, che portano l’arrivo di molti turisti."

La scelta di realizzare lì il depuratore fu il frutto probabilmente di interessi poco chiari. Interventi manutentivi straordinari, come quello del 2017, di circa 85.000 hanno finito solo per mantenere in vita un depuratore e le sue vasche di accumulo in cemento, adesso da ricovero in codice rosso. A nulla sono valsi gli appelli negli anni degli ambientalisti, interrogazioni varie, la voce grossa di Italia Viva che ha chiesto l’intervento della Regione, nulla, il silenzio continua ad essere imperante.

Anche il gruppo consiliare Obiettivo Città sul depuratore di Marinella di Selinunte ha presentato un'interrogazione "in riferimento allo stato in cui si trova il depuratore di Marinella di Selinunte PREMESSO che la frazione di Marinella di Selinunte vive uno stato di degrado senza precedenti che stride con la vocazione naturale del territorio, che è necessario imboccare la strada della ripresa i cui primi risultati dovrebbero emergere già a partire dalla prossima stagione estiva 2022, che le gravi condizioni del depuratore già nell’agosto del 2021 avevano costretto il Sindaco di Castelvetrano ad emettere un divieto di balneazione nel mare antistante lo stesso, che le alluvioni del novembre 2021 hanno notevolmente peggiorato lo stato del depuratore comunale di Selinunte a causa dell’ulteriore scivolamento e del crollo di un tratto di strada prospiciente lo stesso depuratore, con il crollo anche dei relativi tombini di scarico e raccolta delle acque;

Che in seguito alle abbondanti piogge e ai danni conseguenti la conferenza dei capigruppo all’unanimità aveva chiesto lo stato dei fatti al sindaco e nessuna risposta in merito invece è stata prodotta. -che in una intervista del giorno 21/01/2022 rilasciata in merito al grosso tubo rotto a causa della frana il Sindaco dichiara che “ al momento si tratta di una perdita di acque bianche, ma che potrebbero diventare nere in estate a causa dei diversi allacciamenti anomali”.

Tutto ciò premesso e considerato Interrogano il sindaco , al fine di meglio comprendere:

- Cosa ha indotto il sindaco a dichiarare che le acque fuoriuscite dal tubo rotto sono bianche e che a causa degli allacciamenti anomali potrebbero diventare nere?

- Se ha fatto fare dei sopralluoghi con relativa relazione per potere affermare quanto detto?

- Se ha provveduto a disporre analisi delle acque che fuoriescono dal tubo rotto e che si riversano in mare ?

- Se ha provveduto a far fare un sopralluogo tecnico per verificare l’effettivo funzionamento dell’impianto di depurazione?

- Se è nelle condizioni di potere comunicare in che condizioni è il pennello a mare e se vi sono interruzioni o crepe tali da non rendere normale il funzionamento dello scarico delle acque depurate? Sa a quanti metri dalla costa attualmente scarica il pennello di cui sopra?

- Se le vasche di accumulo delle acque reflue hanno subito danni e se hanno delle perdite?

- Quali provvedimenti, vista l’urgenza e la pericolosità pubblica, ha intrapreso questa Amministrazione per intervenire nell’immediato sul depuratore comunale al fine di evitare un possibile disastro ambientale?

- Quali sono altresì gli interventi strutturali di consolidamento, previsti e programmati, da predisporre con somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente circostante il depuratore e donare così anche tale tratto di arenile e strada alla normale fruizione turistica già a partire dalla prossima stagione estiva 2022?

Si chiede, inoltre l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo Consiglio Comunale utile e se possibile che in quella occasione venga consegnata relazione scritta sulle risposte ai quesiti posti".

I consiglieri comunali:

Martire Calogero, Viola Vincenza, Stuppia Salvatore