Insediato il Nuovo Consiglio Direttivo del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-02

Lo scorso 19/12/2021, presso i locali del Circolo della Gioventù, si è tenuta l’Assemblea elettiva del Club per L’UNESCO di Castelvetrano Selinunte per il rinnovo delle carche sociali 2022. Sono risultati eletti: Presidente: Maika Giacalone; Componenti del Consiglio Direttivo: Anna Lisa Lo Buono (v.Presidente), Irene Barresi, Giuseppe La Grassa, Erasmo Miceli, Alessandra Saporito.

A chiusura dei lavori assembleari è stata consegnata al Prof. Giuseppe Libero Bonanno, socio ordinario e fondatore del Club, la pergameno di conferimento della qualifica di socio benemerito per l’anno sociale 2021 con la seguente motivazione: “Per aver contribuito con particolare impegno alla organizzazione e alla riuscita di numerosi eventi culturali con il coinvolgimento del Club, dimostrando una spiccata abilità interpretativa degli scopi statutari del Club in particolare e dell’UNESCO in generale”.

Il 29/01/2022 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del eletto. “Il Presidente uscente Nicola Miceli nell’esprimere la sua più grande soddisfazione per il rinnovo delle cariche sociali augura ai neo-eletti buon lavoro e si dichiara disponibile a collaborare fattivamente per portare avanti tutti i progetti messi in essere dal club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte.”

Il Presidente neoeletto per la funzionalità del Consiglio Direttivo, come previsto dal regolamento interno, ha nominato, di sua fiducia, tesoriere Giancarlo Palazzotto e ha conferito incarico di segretaria del C.D. alla consigliera Alessandra Saporito.

Durante i lavori il Presidente, ritenendo opportuno dotarsi di uno Staff per una migliore riuscita dell’attività del Club, ha conferito al Past-President Nicola Miceli, in considerazione della specifica competenza acquisita, delega di rappresentanza nelle specifiche questioni della “Nomination di Selinunte a Patrimonio UNESCO” e del “Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria”; ha nominato i soci: Maria Ciancimino Cerimoniere del Club, in considerazione della specifica competenza acquisita per l’organizzazione delle attività del Club in tutti questi anni; Nicola Miceli Addetto alla Comunicazione, in considerazione della funzione di comunicazione delle attività del Club fin qui svolta; ha delegato Vaccara Antonella per le attività da progettare e realizzare con le scuole del territorio, in considerazione della sua specifica qualità.

L’addetto alla Cominicazione Nicola Miceli