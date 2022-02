Il lettore scrive: "Degrado in via Magellano. Rifiuti condominiali in strada alla mercé di cani randagi"

del 2022-02-03

La raccolta dei rifiuti continua a tenere banco. A sollevare ancora una volta la questione Pietro La Gumina, lettore di Cnews.it, il quale ha inviato una segnalazione sulla situazione presente in via Magellano: "Vorrei segnalare a codesta redazione lo stato di degrado in cui versa questa via Ferdinando Magellano dovuto all'abbandono sul marciapiede e dai cassonetti vuoti di rifuti a ridosso del muro di cinta del condominio.

Poiché tale situazione si protrae da parecchio tempo essendo tali rifiuti alla mercé di cani randagi, mi chiedo come mai gli altri condomini non sentono un sussulto di dignità nel constatare tale situazione e chi l'ha prodotta non sente il dovere civile di ripristinare i luoghi. Mantenere in ordine la soglia di casa è senso di civiltà e da lustro e valore al complesso abitativo dove si abita. L'amministratore ha l'obbligo di intervenire in questa situazione”.