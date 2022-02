Più buia è la notte, più vicina è l’alba (D. Ikeda)

del 2022-02-01

Stiamo tutti vivendo un momento storico che non ha precedenti, una fase che ha radicalmente stravolto la vita di tutti noi provocando un grande malessere psicologico : il protrarsi della pandemia e l’arrivo di questa nuova ondata a cui non eravamo preparati, ci ha precipitati ancora di più nello sconforto e nell’incertezza nei confronti del futuro.

Rispetto alla fase iniziale, quella del lockdown, dove il sentimento collettivo prevalente era la solidarietà, la vicinanza, la condivisione del dolore, le musiche e le bandiere alle finestre, in questa che stiamo vivendo, prevale invece l’esasperazione, la stanchezza, il bisogno rabbioso di ritornare ad una normalità che quasi stiamo dimenticando.

Ma chi sta pagando in assoluto il prezzo più alto sono sicuramente i bambini ed ancor di più gli adolescenti che hanno subito danni più intensi e profondi a causa della privazione di tutto ciò che è vitale per la loro crescita e per il loro benessere: i rapporti con i coetanei, la Scuola con le tante esperienze che offre, l’attività sportiva, la leggerezza … e tanti altri aspetti che, in una fase della vita già di per sé complessa e delicata, sono fondamentali.

I numeri della nuova emergenza di cui dobbiamo assolutamente occuparci, sono davvero allarmanti : il 70% dei ragazzi fra i 12 ed i 18 anni manifestano un disagio psichico che si esprime soprattutto attraverso i disturbi tipici da “stress post traumatico”: sintomi di regressione, stati d’ansia, aumento dell’irritabilità, disturbi del sonno, apatia e nelle forme più gravi depressione, autolesionismo e ritiro sociale, una nuova e sempre più diffusa forma di disagio, che ha inizio con l’abbandono della Scuola per poi mettere in atto un vero e proprio isolamento dal mondo.

Nonostante l’art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, stabilisca che in ogni situazione problematica, l’interesse per i bambini e per gli adolescenti devono avere priorità, in Italia, a differenza di altri paesi Europei, presi come eravamo dall’emergenza sanitaria e da quella economica, ci si è per troppo tempo dimenticati di loro confinati a casa in DAD. In Francia, in Olanda ed in Germania molte città hanno invece trasformato la pandemia in una occasione per ridisegnare il loro volto chiudendo al traffico strade e quartieri, aprendo nuovi parchi giochi, ville e cortili proprio per dare la possibilità a bambini ed adolescenti di stare all’aperto e a contatto con la natura, e si sono anche attivate sperimentazioni di scuole all’aperto.

Oggi consideriamo come un gravissimo errore anche l’ avere trascurato la Scuola tenendola chiusa per così tanto tempo: la DAD, come molti esperti sostengono, ha avuto ripercussioni negative che tutt’ora permangono, sia dal punto di vista psicologico, che rispetto al rendimento scolastico e dell’ interesse per lo studio. Difficoltà a concentrarsi e a memorizzare, noia, affaticamento ….sono i vissuti di che la maggior parte degli adolescenti lamentano.

La Scuola, privata di quel rapporto prezioso con i propri compagni e di tutte quelle esperienze relazionali che normalmente offre : gite, laboratori, conferenze, lavori di gruppo e di quell’esperienza unica che è la preparazione della Rivista del proprio Istituto…. si è trasformata in arido apprendimento, in un impegno insostenibile. Tanti sono infatti i casi di abbandono scolastico o di chi ha scelto di cambiare per una Scuola più facile.

Viene fuori in maniera evidente, (ma troppo spesso ce ne dimentichiamo) quanto l’apprendimento sia strettamente legato al rapporto con gli altri ed all’aspetto emotivo.

E sarebbe ora un altro grande errore credere che il ritorno in presenza rappresenti un ritorno alla Normalità : tante sono le lacune da colmare, si sono acuite le disparità culturali e la “didattica mista” con una parte della classe in presenza ed una in Dad sembra un marchingegno infernale che, a detta degli insegnanti e dei ragazzi comporta uno stress ancora più pesante. Basta pensare che gli studenti oneline devono rimanere a seguire le lezioni per ben 6 ore!!!

Che fare?

Credo che sia intanto necessario che noi adulti, nei vari ruoli che ricopriamo, per cercare di risanare le ferite psicologiche dei nostri ragazzi, dovremmo intanto essere consapevoli del grande malessere che stanno vivendo, piuttosto che banalizzarlo o negarlo, smettere di accusarli di essere loro i colpevoli untori, e mettere in atto iniziative ed opportunità che li coinvolgano da protagonisti, che possano rianimare quella vitalità, quella creatività che è l’Anima dell’ Adolescenza.

Due sono le iniziative rivolte proprio agli adolescenti su cui come assessore sto lavorando: l’apertura di un Centro per i giovani che rappresenti non solo un luogo di ritrovo e di incontro, ma anche un Laboratorio in cui attivare corsi di pittura, di teatro, di fotografia, di cucina, artigianato, scrittura creativa, video…..utilizzando, per valorizzarli, i tanti talenti che abbiamo fra i ragazzi stessi. L’ istituzione della Consulta comunale giovanile, un organo dell’Amministrazione comunale, apartitica e volontaria che consente ai ragazzi di partecipare direttamente alla vita politica, sociale, culturale della Città avanzando proposte, iniziative e progetti, su tematiche giovanili che li riguardino. Una sorta di “Consiglio comunale dei ragazzi” che oltre che mettere in atto iniziative autonome, va consultato quando si tratta di deliberare su atti che riguardano le politiche giovanili.

Chiudo con un messaggio che, dal cuore, voglio inviare a tutti i ragazzi : alla mia nipotina, a quelli che sto sostenendo, a quelli con cui sto portando avanti progetti, a quelli che non conosco ma di cui immagino la sofferenza:

Cari ragazzi,

Resistete, resistete…. aggrappatevi più forte che potete a tutto ciò che amate : amicizia, amori, interessi, musica, progetti, sogni. Non lasciateli svanire sotto la cappa cupa di questa pandemia che vi sta privando dei vostri bisogni più importanti.

La Primavera sta per arrivare….se ne intravedono già tanti segnali….. e se quel che non avete potuto vivere, purtroppo non vi sarà restituito, sta invece ad ognuno di voi, quando saremo “oltre”, valorizzare al massimo quel che più vi è mancato. Avevamo tanto e non ce ne rendevamo conto, come forse sempre avviene quando si è immersi nella Normalità. In una trasmissione radiofonica a cui ho partecipato, a chi vi chiedeva “ Finita la pandemia, sarete migliori?”, uno di voi immaginava che questa esperienza vi avrebbe reso più maturi. Quel che io vi auguro, oltre a ritrovarvi più maturi. è di ritrovare la spensieratezza e la libertà, ma anche di scoprire il piacere di essere più attivi nel portare avanti i vostri bisogni ed i vostri desideri per incidere sul vostro contesto di vita.

Graziella Zizzo Psicoterapeuta, Assessore alla Cultura ed alle Politiche sociali.