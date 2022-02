Stabilizzazione precari Comune di Castelvetrano. Replica di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-01

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fplsottolineano l’importate risultato raggiunto unitariamente alle RSU al tavolo sindacale che si è tenuto lo scorso 25 gennaio. Finalmente, dopo oltre venticinque anni, anche i precari del Comune di Castelvetrano potranno essere stabilizzati, secondo quanto richiesto dalla Commissione del Ministero dell’Interno.

Siamo consapevoli che si tratta di un primo ed importante passo e che, nelle more della prossima stabilizzazione del personale, tutti continueranno a lavorare senza soluzione di continuità.

Purtroppo registriamo la recente strumentalizzazione ad opera di un sindacato che in maniera propagandistica e per proprio tornaconto elettorale in vista del prossimo rinnovo delle RSU, pone la questione della stabilizzazione di tutti i precari nonostante sia consapevole che ciò al momento non è possibile.

Tra l’altro dopo essersi dichiarato d’accordo con il percorso individuato nell’incontro sindacale del 25 gennaio. La posizione esplicitata per via mediatica da tale sindacato rischia di compromettere il percorso avviato.

Dispiace che si scelga di parlare alla pancia dei lavoratori, stanchi e logorati da tanti anni di precariato, senza considerare l’importanza del risultato raggiunto con l’Amministrazione di Castelvetrano.

Ci teniamo a sottolineare che man mano si creeranno le condizioni si procederà stabilizzando tutto il personale. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl non permetteranno che nessuno venga lasciato a casa. Attiveremo tutte le procedure sindacali per garantire il posto di lavoro a tutto il personale in esubero.

31.01.2022

fp CGIL Francesca Todaro

CISL fp Rosario Genco

UIL fpl Giorgio Macaddino