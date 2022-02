Covid 19,ecco la situazione aggiornata in provincia (3 febbraio 2022)

del 2022-02-03

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di oggi 3 febbraio 2022:

Totale attuali positivi 12414 (ieri 11910) così distribuiti:

Alcamo 1190; Buseto Palizzolo 33; Calatafimi-Segesta 254; Campobello di Mazara 340; Castellammare del Golfo 613; Castelvetrano 737 (ieri 692); Custonaci 246; Erice 772; Favignana 64; Gibellina 148; Marsala 2003; Mazara del Vallo 1915; Misiliscemi 71; Paceco 266; Pantelleria 178; Partanna 185; Petrosino 167; Poggioreale 18; Salaparuta 52; Salemi 356; Santa Ninfa 158; San Vito Lo Capo 185; Trapani 1963; Valderice 472; Vita 28.

Totale deceduti: 524 (+1); Totale guariti: 34968.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 5 (/); Ricoverati in Terapia semiintensiva: 16 (+1); Ricoverati in degenza ordinaria: 97 (-1); Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 20 (+1).