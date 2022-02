Su chi punterà Mancini in vista degli spareggi?

di: Luca Beni - del 2022-02-05

Roberto Mancini con la pausa della Serie A ha avuto la possibilità di fare gruppo, allenando alcuni possibili protagonisti delle convocazioni per gli spareggi che garantiranno un posto ai mondiali in Qatar.

Non siamo pronti per vivere questa prestigiosa competizione senza tifare i colori azzurri come nella scorsa edizione in Russia, a maggior ragione sarebbe una beffa se l’Italia venisse eliminata visto che siamo i campione d’Europa in carica, grazie al successo della scorsa estate a Londra, contro i padroni di casa dell’Inghilterra che si sono qualificati vincendo il girone nel quale erano stati inseriti.

Novità e ritorni

Mancini durante questo stage ha convocato 35 giocatori: non sono mancate le sorprese con il ritorno dopo un lungo periodo di assenza di Super Mario Balotelli, giocatore molto legato al Ct, che si sta ritrovando in Turchia con l’Adana Demirspor. Tra i volti nuovi invece ci sono due atleti naturalizzati che hanno scelto di credere nel progetto azzurro e difendere l’onore dell’Italia senza paura di vestire una maglia così pesante. Chissà se questa sia stata solo una parentesi per l’attaccante del Cagliari Joao Pedro e il difensore della Lazio Luiz Felipe che seguendo i consigli di Sarri si è dimostrato un difensore di alto livello, utile anche a far ripartire l’azione trasformando da difensiva a offensiva.

Il blocco Sassuolo

Una squadra che sta dimostrando un bel gioco in Serie A è il Sassuolo che dopo De Zerbi è passato nelle mani di Dionisi, allenatore che ha saputo valorizzare i propri giocatori in rosa attraverso un gioco verticale e offensivo. Nel corso del campionato sono cresciuti alcuni giovani come Scamacca e Raspadori, attaccanti che movimenteranno il prossimo calciomercato estivo, ma anche il centrocampista Frattesi che ha preso il posto di Locatelli, dimostrando personalità e intelligenza tattica. A questi tre si aggiunge Berardi che va a così a completare il poker neroverde in nazionale.

I giovani sono il futuro

È una nazionale in fase di costruzione, con tanti giovani che potrebbero diventare pilastri per gli anni a venire. Tra i portieri non è stato convocato Gigio Donnarumma, a causa di qualche acciacco fisico ma non ci sono dubbi sul fatto che ci sarà lui a difendere con i suoi guantoni la porta dell’Italia negli spareggi, anche se a Parigi sta patendo la concorrenza con un veterano come Navas. Ma non dobbiamo dimenticarci che il portiere ex Milan, nonostante abbia una grande esperienza internazionale sulla carta d’identità è del 1999.

In futuro ci potrebbe essere spazio anche per Carnesecchi, classe 2000 in prestito dall’Atalanta alla Cremonese, club nel quale condivide lo spogliatoio con un altro giovane interessante, il centrocampista Fagioli. Nato il 12 febbraio 2001 a fine stagione tornerà in bianconero, alla Juventus, per dimostrare tutte le sue qualità anche in una squadra di assoluto livello che ha bisogno però di una svolta generazionale, per tornare a competere ad altissimi livelli senza dover fare sacrifici economici. Puntare su talenti cresciuti in casa, è questa la parola d’ordine della società piemontese.

Questa filosofia è stata condivisa anche su Luca Pellegrini, classe 99, che dopo alcune esperienze in prestito sta pian piano conquistando la fiducia di Allegri. Il terzino arrivato nell’ambito dell’operazione Spinazzola, ha ottenuto anche l’approvazione di Mancini che gli darà la possibilità di esprimere tutte le sue qualità con la maglia dell’Italia.

Il Torino nell’ultima sessione di mercato ha scelto di puntare su Ricci, centrocampista acquistato dall’Empoli per una cifra vicina ai 9 Milioni di Euro. Esploso con Andreazzoli, ha conquistato mister Juric che ha convinto la società a fare questa operazione di mercato per affidargli le chiavi del gioco granata, nonostante abbia compiuto 20 anni solo lo scorso agosto.

Sta iniziando a far parlare di sé anche Scalvini, giovane dell’Atalanta nato difensore ma provato a centrocampo da Gasperini, a causa dell’emergenza covid contro la Lazio. Il giocatore, classe 2003, è stato tra i migliori in campo e Mancini l’ha convocato per lo stage.

Non bisogna dimenticarsi poi di Zaniolo, da tempo alla Roma, che ha dovuto fare i conti con la sfortuna a causa di due gravi infortuni, ma con ancora tutta la carriera davanti. Il 22enne era stato convocato da Mancini addirittura senza aver fatto l’esordio in Serie A, caso abbastanza raro, gesto che ha evidenziato tutta la stima che ha sempre nutrito nei suoi confronti.

Analizzando la rosa dell’Under 21 ci sono alcuni giocatori che giocano in Serie A e ben presto potrebbero fare il salto nella nazionale maggiore. Tra questi potremmo citare il blocco Genoa con Cambiaso, Rovella, Piccoli, e Yeboah.