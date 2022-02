“Gente con il cappuccio che getta rifiuti per le vie di CVetrano. Dritti verso chi non paga le tasse”. Intervista al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2022-02-05

Per l’appuntamento di oggi di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Sindaco Enzo Alfano, si è parlato della stabilizzazione dei precari, di Selinunte, della situazione ospedale e di tanto altro.

Questa la dichiarazione del Sindaco: “Attualmente gli esuberi sono 44 poiché si è dimessa una risorsa. Prossimamente ci saranno dei concorsi per sostiuire le figure di categoria D e verrà creata una graduatoria. Ho affidato ai sindacati la possibilità di fare una proposta, se sarà firmata all’unanimità ne terrò conto”.

Per quanto riguarda la riscossione dei tributi dice Alfano: ”Partiranno 15000 notifiche di pagamento degli anni precedenti. Fino a settembre scorso è stato impossibile procedere con l’incasso coattivo a causa del covid. Se tutti pagassero si potrebbe garantire la manutenzione stradale e più decoro, parlo delle ville pubbliche e della segnaletica. La nostra è una città turistica, occorrono più servizi. A giorni saranno consegnati dei lavori che interessano i guasti alla rete idrica e presto ci saranno dei lavori di riparazione delle buche e alcune strade verranno fatte ex novo con un finanziamento 2500000”.

Prosegue Alfano: ”Il Commissario Messina ha convocato il Consiglio per approvare Dup e bisognerà esprimersi sull’ approvazione o non del documento entro il 19 febbraio, altrimenti ci penserà lo stesso Commissario e delibererà i due documenti che sono molto importanti sia per ricevere finanziamenti che per procedere con le assunzioni”.

Sulla questione dell’addetto stampa comune, dice: “La legge ci dà la possibilità di nominare un portavoce del sindaco e della giunta, ma la legge sul dissesto non ci consente di remunerare, quindi l’avviso è stato fatto nel rispetto della normativa”.

Continua: ”A Selinunte sono stati individuati smottamenti in tre punti e i problemi al depuratore ne sono una conseguenza. Aspettiamo il progetto che potrà essere tramutato in finanziamento, ma serve tempo per un intervento serio. Abbiamo operato con interventi immediati e aspettiamo una perizia per attivarci con la Protezione civile e scongiurare l’ipotesi di un crollo in mare.

I lavori alla Piazzetta continueranno, prima si doveva smaltire legno vecchio, poi è stata necessaria una pulizia nella parte sottostante, purtroppo il covid ha investito società, ma adesso la ditta che vinto l’appalto potrà continuare.

I pescatori di Selinunte hanno avuto tanta pazienza, sono stati fatti interventi al porto che si pensava fossero risolutori e non lo sono stati. Gli assessori Falcone e Scilla hanno preso impegni e aspettiamo un intervento risolutivo affinché la posidonia non entri nel porto tramite un allungamento del braccio dello stesso.

Per quanto riguarda Triscina, ci sarà un tavolo tecnico per un progetto per partecipare ad un finanziamento da 200mila euro per incrementare i flussi turistici. Quest’anno spenderemo l’imposta di soggiorno in diverse attività che condivideremo operatori turistici”.

Prosegue Alfano: ”Sulla questione cimitero entro fine mese ci sarà un avviso pubblico per cercare di allargarne la disponibilità e ampliarlo, inoltre saranno creati degli spazi dedicati agli animali di affezione. A breve metteremo a lavoro anche i percettori del debito di cittadinanza, ormai è questione di poche settimane.

Conclude: “Sul problema dell’abbandono dei rifiuti le telecamere sono state poste e ci sono state multe e furbate da parte di gente che butta immondizia con il cappuccio. Si tratta di poche persone che fanno molto rumore, infatti abbiamo raggiunto punte dell’80% della differenziata. Abbiamo acquistato altre telecamere e arriveremo anche ad appostamenti fisici.

Sulla questione Ospedale sono molto fiducioso, intendiamo raccogliere le promesse che sono state sancite in un documento da parte del governo regionale ai sindaci. Il nostro ospedale non può non avere attenzione dalla regione. C’è stata una presa di posizione dell’onorevole Fava, al quale ho scritto evidenziando le criticità come il depauperamento di alcuni reparti essenziali, spero nel suo aiuto e in quello di altri politici".