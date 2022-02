Incidente per un giovane campobellese durante uscita con fuoristrada. Necessario intervento dell’elisoccorso

del 2022-02-06

È stato trasferito con l’elisoccorso F. F. 28 anni di Campobello di Mazara rimasto schiacciato tra due fuoristrada nei pressi del Bosco Sinapa di Santa Ninfa.

Il giovane era uscito con alcuni amici con il suo fuoristrada quando pare un collega che lo seguiva è rimasto impantanato sul fango. Il giovane ha legato la corda per soccorre l’amico ma, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi. Sul posto il 118 dopo che il giovane è stato estratto dagli amici senza non poche difficoltà.

Pare che lo stesso abbia subito la frattura di entrambi gli arti arti inferiori. L’elisoccorso è poi intervenuto per trasportare il giovane, probabilmente al trauma center del civico di Palermo.