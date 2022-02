La Folgore batte 4 a 0 il Villabate. Grande prestazione dei rossoneri

del 2022-02-06

Vince 4 a 0 la Folgore a Villabate con rete iniziale di Etmane dopo dieci minuti, poi il raddoppio di Montepiano alla mezz'ora che con un colpo di testa beffa il portiere avversario.

I padroni di casa nel secondo tempo hanno giocato in nove per l'espulsione di due giocatori. Anche i 45 minuti successivi sono stati sempre di marca rossonera con la doppietta del capitano Montepiano su punizione battuta da Bono. Dopo pochi minuti stessa azione e questa volta di testa Rustico cala il poker per i rossoneri di Mister Brucculeri che avanzano ancora in classifica.