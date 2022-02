Scontro tra i 5 Stelle ed Opposizione. Campagna (PD): “Servono soluzioni, non alibi”

di: Redazione - del 2022-02-04

Stamane il nostro Direttore ha incontrato il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Campagna per parlare dell’episodio che ha interessato il Consiglio comunale con l’abbandono dell’aula da parte della maggioranza.

Questa la dichiarazione del consigliere Campagna: “Era previsto un consiglio comunale con un ordine del giorno, durante la prima parte ci siamo occupati di mozioni presentate dall’opposizione e la seconda parte prevedeva un dibattito che nasceva da un documento che il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, il 25 Novembre, aveva consegnato ai gruppi di opposizione invitandoci a volare alto, stringerci per il bene della città e ad aprire un tavolo tecnico per la ripresa di Castelvetrano.

Inoltre, mentre ci veniva consegnato il documento il Sindaco nominava un nuovo assessore, mostrando che non c’era disponibilità ad incontrarsi. Ma ieri quando questo doveva accadere, la maggioranza ha prima chiesto una sospensione e poi ha abbandonato l’aula.

Da tempo dichiariamo che questa amministrazione è giunta al capolinea, per salvare la città mettiamoci insieme per senso civico e individuiamo qualche punto da realizzare con assessori tecnici. Quando Alfano si è candidato conosceva la situazione, bisogna dare soluzioni non trovare alibi".