Cosa aspettarsi dalla stagione 2022 del grande ciclismo

di: Francesco Accardi - del 2022-02-05

Manca ormai poco al via della stagione del grande ciclismo internazionale e anche quest’anno la Sicilia ospiterà diverse tappe del Giro d’Italia . Mentre l’anno scorso a essere interessata dalla Corsa Rosa fu tutta la nostra Regione, con una tappa che passò anche per Partanna , in questa edizione 2022 i migliori ciclisti al mondo calcheranno le strade solo della parte orientale della Regione , con Avola, Catania e Messina che saranno le città interessate per la partenza e l’arrivo di tappa. La stagione che si è da poco conclusa ha regalato non poche gioie ai nostri colori, soprattutto nelle corse di un giorno e nelle gare a cronometro, e oggi andremo a ricapitolare proprio quali sono stati gli eventi più rilevanti dell’anno 2021 che si è da poco concluso.

All’Italia manca ancora un uomo capace di fare la differenza nelle Grandi Corse a tappe

La stagione 2021 si è conclusa con la straordinaria vittoria di Sonny Colbrelli che è riuscito nell’impresa di portarsi a casa la Parigi-Roubaix, con Trentin e Moscon che si sono ben comportati e che fanno ben sperare i tifosi azzurri in vista del futuro. Per quanto riguarda le Corse di Tre Settimane, però, non abbiamo trovato un ciclista in grado di fare la differenza e l’unico futuribile in tal senso, pare essere il nostro Pippo Ganna . Il campione del Mondo a Cronometro e Campione Olimpico su pista, però, per fare la differenza anche in salita dovrà necessariamente cambiare la preparazione e dovrà perdere peso, ma pare avere le gambe per essere competitivo anche al Giro e al Tour de France. Tour de France che al 19 di gennaio ancora una volta vede Pogačar come assoluto favorito come testimoniato anche dalle quote scommesse sul ciclismo che lo vedono in leggero vantaggio sul connazionale Roglič e su Vingegaard. Il colombiano l’anno scorso è tornato al successo al Giro d’Italia, ha superato brillantemente i problemi fisici che l’avevano tartassato l’anno precedente e ora torna prepotentemente in lizza per il trionfo anche alla Grande Boucle. Grande Boucle a cui l’anno prossimo prenderà parte anche il siciliano Damiano Caruso, reduce dal secondo posto al Giro dell’anno passato e che si presenterà su territorio francese con l’obiettivo di portarsi a casa una vittoria di tappa e di entrare così, nella lista dei pochi ciclisti nella storia capaci di vincere una tappa in ognuno dei tre Grandi Giri.

Da Viviani a Nibali ai dominatori del ciclismo mondiale

Mentre sia alle Olimpiadi che agli Europei la pista ha sorriso agli azzurri, con Elia Viviani che dopo la medaglia olimpica è riuscito anche a conquistare la Medaglia d’Oro europea nell’Eliminazione, Vincenzo Nibali continua a faticare e pare destinato ad accontentarsi di qualche vittoria di tappa. Lo Squalo dello Stretto, uno degli atleti più forti della sua epoca, oltre a essere tra i ciclisti italiani più vincenti di sempre, non ha più lo sprint dei giorni migliori e non riesce più a essere competitivo con atleti che hanno anche 15 anni meno di lui. Il futuro sembra sorridere soprattutto alla Slovenia che si è ritrovata tra le mani due autentici fuoriclasse destinati a vincere tutto ciò che c’è da vincere nei prossimi anni. Pogačar l’anno scorso è riuscito nella straordinaria impresa di bissare il successo dell’anno precedente al Tour de France, dando una dimostrazione di forza rara che non si vedeva da tempo, anche in considerazione del fatto che ha letteralmente annichilito la concorrenza del suo connazionale Primož Roglič che, come ci racconta La Gazzetta , è riuscito comunque a portarsi a casa la Vuelta e la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella prova a cronometro. Come detto, cresce l’interesse anche nei confronti di Bernal, la cui partecipazione al Giro d’Italia è ancora in dubbio e che sembra intenzionato a presentarsi al Tour de France con l’obiettivo di replicare il successo di tre anni fa, quando diede dimostrazione al mondo della sua classe sopraffina.