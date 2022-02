CVetrano, l'ex Assessore Manuela Cappadonna invita a non giocare sporco

di: Redazione - del 2022-02-09

Anche l'ex Assessore Manuela Cappadonna, tramite un post sui social, si è espressa sulle recenti vicende accadute in Consiglio comunale e sulle dichiarazioni rese dalla Consigliera Enza Viola. Queste le sue parole:

"Allusioni, illazioni, dire e non dire... Un gioco vecchio ma sempre attuale. In maniera molto semplice si diffonde l'allusione senza citare fatti concreti, come per esempio "i segretari comunali hanno denunciato determinate situazioni in questo comune": quando hanno denunciato? A chi? Qualora fosse vero come ne è venuta a conoscenza la consigliera? Non dovrebbero essere atti secretati?

Si getta una bella secchiata di fango, si cerca di screditare, si gioca sporco, si cerca lo scandalicchio. Questa la politica della maldicenza che oramai ammorba l'aria di Castelvetrano. Gettare sulla città l'ombra di un probabile scioglimento del Comune per mafia, utilizzando stralci di lettere delle dimissioni di ex Assessori, come la sottoscritta, è un fatto molto grave!

Nelle mie dimissioni "i veleni di palazzo" si riferiscono alle decine di lettere anonime giunte contro la mia persona, non certamente a dissapori o contrasti con il Sindaco. Quando si gioca la carta della allusione si può rischiare anche di fare autogol!!!

Auspico che la consigliera, così attenta ed osservatrice, oltre che a sollevare dubbi in Consiglio Comunale si sia recata presso le forze dell'ordine per esternare le sue incertezze sulla condotta della amministrazione Alfano, attuale e passata".