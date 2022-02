Ex consigliere sarà querelato per un post diffamatorio su Facebook. La Giunta Alfano contro i “leoni da tastiera”

di: Redazione - del 2022-02-09

Commentare su Facebook spesso porta cittadini a criticare e a volte offendere. Non sono già mancate le azioni legali per offese volate sui social. Anche il Comune di Castelvetrano agirà in giudizio contro un cittadino per tenuto un comportamento offensivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Il contenuto diffamatorio e ingiurioso del commento, è stato tale da legittimare una querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Ad essere querelato un ex consigliere comunale di Castelvetrano per delle frasi ritenute ingiuriose e offensive verso l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano.

La giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a sporgere querela nei confronti dell'autore del post ritenuto avente un contenuto diffamatorio.