CVetrano, all'IPSEOA Virgilio Titone il terzo gruppo di volontari dell’ass. internazionale Global Volunteers

di: Comunicato Stampa - del 2022-02-08

Ieri presso l’IPSEOA Virgilio Titone è stato dato dal Sindaco Enzo Alfano e dalle Dirigenti delle scuole superiori di Castelvetrano, il benvenuto al terzo gruppo dei volontari dell’associazione internazionale Global Volunteers.

Anche questo, come già gli altri gruppi arrivati in precedenza, si tratterrà due settimane nel nostro paese, nell’ambito del programma “insegnare inglese colloquiale” che prevede per gli studenti delle scuole superiori la possibilità di svolgere delle lezioni frontali con madrelingua inglesi.

L’adesione al programma, deliberata dalla Giunta Alfano nel giugno 2020, mira a favorire la crescita culturale della comunità ed a promuovere il potenziamento attrattivo del territorio locale.

La Global Volunteers, per la quali oggi era presente la direttrice delle operazioni internazionale Ms. Dorota Wierzbicka, esprime la propria soddisfazione, per bocca dell’Italy Country Manager Dott. Giovanni Parrino, per lo svolgimento e la prosecuzione di questo programma pluriennale che può e rappresentare un importante fattore catalizzatore di un processo di sviluppo della comunità, così come avvenuto negli altri paesi dove l’associazione internazionale si è trovata ad operare.